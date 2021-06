Muito se tem falado sobre o futuro de Sergio Ramos, defesa que está em final de contrato com o Real Madrid e de quem os espanhóis dizem poder estar de regresso à casa de partida: o Sevilha.

Agora foi Monchi a falar sobre o internacional espanhol e capitão dos merengues, que cumpriu a 16.ª época ao serviço do Real Madrid.

Em entrevista à Sky Sports, o diretor desportivo do Sevilha afastou os rumores que colocam Ramos no caminho de regresso ao conjunto do sul de Espanha.

«Sergio Ramos é jogador do Real Madrid. Acho que ele agora está em conversações para continuar no Real Madrid. É a única coisa que posso dizer», atirou.