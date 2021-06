André Silva está nesta altura em negociações avançadas com o Leipzig.

O internacional português realizou uma excelente temporada ao serviço do Eintracht Frankfurt, marcando 29 golos ao longo da época (28 dos quais no campeonato), pelo que se tornou um dos nomes mais em foco neste mercado de verão.

Ora o Leipzig, que terminou a última Bundesliga no segundo lugar, foi rápido a reagir e tem a contratação de André Silva bem encaminhada, por valores superiores a 20 milhões de euros.

Segundo foi possível saber, nesta altura a transferência ainda não está fechada, ainda decorrem negociações entre as três partes, mas a verdade é que estão avançadas e as perspetivas de chegarem a um bom fim são muito animadoras. É por isso provável que em breve André Silva se torne jogador do Leipzig, o que lhe permite voltar a disputar a Liga dos Campeões.

Para trás deixa o Eintracht Frankfurt, onde relançou a carreira e foi muito feliz, conseguindo até terminar o campeonato como segundo melhor marcador, atrás de Lewandowski e à frente, por exemplo, de Haaland.