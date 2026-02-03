À medida que acabam as janelas de transferência de inverno nas principais Ligas mundiais, vão-se fazendo balanços. No que toca a gastos, os números provam alguns factos inesperados.

Talvez o mais improvável seja a despesa dos clubes do Brasileirão neste mês de janeiro, em início de temporada - 201,554 milhões de euros, com destaque para as transferências de Lucas Paquetá (42M€), para o Flamengo, e Gerson (27M€), para o Cruzeiro.

Para ter uma noção desse valor, foi quatro vezes superior ao que os clubes portugueses gastaram - 59,475 milhões de euros. Fica acima de Ligas como a francesa, alemã, espanhola ou saudita. Além disso, o Brasileirão gastou mais 16 milhões de euros do que recebeu, numa inversão de papéis face à tradição daquela Liga.

Como habitual, a Premier League foi a mais gastadora em janeiro. 453,170 milhões dispendidos em reforços, com destaque para Antoine Semenyo, nova cara do Manchester City, que foi o atleta mais caro desta janela de transferências.

Logo a seguir vem a Serie A italiana, com 243,490 milhões de euros gastos, acima imediatamente do já referido Brasileirão. A seguir vem outra Liga que se inicia agora, a norte-americana Major League Soccer, com 149,709 milhões de euros investidos.

A fechar o top-5 fica a Arábia Saudita, com uma despesa de 123,079 milhões de euros (e não 93 milhões, como o gráfico abaixo indica, pois a transferência de George Ilenikhena para o Al Ittihad ainda não tinha sido efetivada).

Confira: