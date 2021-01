Eduardo Salvio foi nos últimos dias apontado como um dos jogadores que pode estar de saída do Boca Juniors, que deverá avançar para uma ‘revolução’ no plantel.

No domingo, após a equipa ‘xeneize’ ter conquistado, nos penáltis, a Copa Diego Maradona e Salvio ter marcado uma das penalidades no desempate, o extremo garantiu que irá ficar no clube para o qual se transferiu em julho de 2019, oriundo do Benfica.

«Se vou estar aqui no início da próxima época? De certeza que vou continuar. Seguirei com o mesmo entusiasmo», assegurou.