Ao fim de uma vida de ligação ao Arsenal, o seu clube de sempre, Joe Willock deixou os gunners para reforçar o Newcastle.

O médio chegou ao Arsenal ainda criança, juntamente com os dois irmãos – um deles o ex-Benfica Chris Willock – e o clube recordou isso mesmo com um emocionante vídeo de despedida… onde nem a camisola do Benfica.

Veja os momentos de Willock desde que chegou criança ao Arsenal, até à estreia pela equipa principal na Premier League: