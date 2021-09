O mercado de transferências fechou e é agora hora para balanços… até porque em termos de futebol isto está paradito.

Assim, de forma a agitar um bocadinho estes dias de futebol de seleções, e para ter com que se entreter durante as emoções de um Geórgia-Kosovo ou de um Andorra-San Marino, o Maisfutebol apresenta-lhe a lista dos clubes que mais gastaram no mercado de transferências que encerrou no dia 1 de setembro.

Se bem que ao olhar para o top-10, as coisas podem parecer um pouco aborrecidas. Afinal, seis das equipas que mais investiram são… inglesas.

Mas calma, há coisas surpreendentes!

Por exemplo, o facto de a equipa que mais investiu ser o último classificado da Premier League: o Arsenal.

A avaliar pelas três derrotas em três jogos, pelos nove golos sofridos e os zero (!!) marcados, os 165,60 milhões de euros investidos pelos gunners foram curtos.

Na galeria associada a este artigo, feita com base nos dados do Transfermarkt, poderá ver também que a Roma de Mourinho foi a equipa italiana que mais gastou e que a primeira equipa espanhola surge apenas no 17.º lugar.

Benfica e FC Porto surgem coladinhos a fechar o top-50, enquanto o Sporting voltou a ser mais contido nos gastos e é o 79.º da lista. Surpreendente também é o quarto português mais gastador: o Boavista, que surge no 98.º lugar.