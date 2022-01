O Ajax anunciou neste domingo a contratação de Mohamed Ihattaren, médio-ofensivo de 19 anos que reforça o adversário do Benfica na Champions por um ano.

O jogador natural dos Países Baixos passou a primeira metade da época emprestado à Sampdória, mas acusou o clube italiano de o terem abandonado e de não lhe terem pagado o que lhe era devido.

Ihattaren regressa assim ao país de origem, ele que fez a formação no PSV, emprestado pela Juventus por um ano. A equipa holandesa fica com opção de compra no final do empréstimo.