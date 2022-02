Horas após o fecho do mercado de transferências em Espanha, o Barcelona ainda não confirmou oficialmente a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang, apesar de o jogador gabonês ter sido visto a sair feliz de uma reunião com Joan Laporta, presidente dos blaugrana, na noite de segunda-feira.

Ainda assim, e atendendo que recentemente a Federação Gabonesa de Futebol informou que o avançado apresentou problemas cardíacos que o afastaram da CAN, haverá ainda quem possa ter dúvidas sobre a efetivação do casamento com o Barça, isto apesar de Aubameyang já ter garantido que está tudo bem com o coração dele.

Ora, para que não restassem quaisquer dúvidas o pai de Aubameyang confirmou nas redes sociais o ingresso do goleador no emblema catalão com uma fotomontagem do jornal Sport do até agora jogador do Arsenal e uma fotografia onde aparece ele, o filho, Laporta e outra pessoa.