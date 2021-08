Continua muito complicada a situação do Barcelona. Depois de perder Messi, a estrela do clube na última década e meia, o clube continua sem conseguir inscrever jogadores na Liga, quando falta apenas um dia para o arranque do campeonato em Espanha.

Se Kun Aguero está indisponível nos próximos meses devido a lesão, Koeman poderá não ter à disposição Memphis Depay, Eric Garcia ou Emerson, devido a burocracias.

Segundo a imprensa espanhola, são sete as equipas que ainda não puderam inscrever qualquer jogador, sobretudo devido às elevadas massas salariais dos seus plantéis.

Além do Barcelona, estão também nessa situação Valência, Betis, Celta Vigo, Granada, Levante e Alavés.

Quer isso dizer que entre os jogadores não inscritos e que podem falhar a primeira jornada estão o guarda-redes português Rui Silva, o ex-Benfica Cervi ou o ex-FC Porto Loum.