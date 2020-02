Zé Gomes vai prosseguir a carreira no Lechia Gdansk, da Polónia, por empréstimo, que não inclui opção de compra. A informaçáo foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O avançado, de 20 anos, que pertence aos quadros do Benfica, estava emprestado ao Portimonense – pelo qual fez dois jogos na equipa principal, e oito nos sub-23. Agora vai ter a primeira experiência no estrangeiro e será companheiro de Flávio Paixão, no atual sétimo classificado da liga polaca.

Na primeira metade da época, Zé Gomes marcou quatro golos na Liga Revelação.

Artigo atualizado