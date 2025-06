O guarda-redes Bruno Varela está próximo da saída do V. Guimarães, ao fim de cinco anos de ligação. Se há três semanas o nosso jornal deu conta de negociações com o Samsunspor, da Turquia, agora o negócio está bem encaminhado e próximo de acontecer, apurou o Maisfutebol.

Faltam apenas pormenores burocráticos para limar no acordo, nomeadamente relacionados com o contrato do jogador. O valor encaixado pelo V. Guimarães não será muito elevado, tendo em conta a idade do jogador (30 anos) e ter entrado no último ano de contrato, pois expira em junho de 2026.

O que é certo é que metade de qualquer montante de transferência será destinado ao Benfica, que detém 50% dos direitos económicos do atleta. Varela completou a formação no Seixal.

O internacional cabo-verdiano completou 174 jogos oficiais pelo V. Guimarães em cinco épocas, tendo sido promovido a capitão de equipa. O ciclo está próximo de terminar.