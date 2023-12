Sem clube desde que a Juventus decidiu rescindir-lhe o contrato no verão passado, Mohamed Ihattaren é reforço dos checos do Slavia Praga, ex-equipa dos benfiquistas Alexander Bah e David Jurásek.

O médio-ofensivo neerlandês assinou um contrato válido por um ano com mais três de opção.

Mohamed Ihattaren, de 21 anos, foi em tempos considerado um dos talentos mais promissores do futebol dos Países Baixos, tendo-se estreado profissionalmente com 16 anos no PSV Eindhoven.

No entanto, viu-se envolvido em episódios extra-futebol, com suspeitas de ligações à máfia e acusações de agressões à ex-namorada que o levaram inclusive a ser detido e a ser colocado posteriormente sob custódia policial.

Em agosto passado, dias após a rescisão de contrato com a Juventus, Ihattaren chegou a ter praticamente tudo certo para rumar aos turcos do Samsunspor, mas o negócio acabou por ir por água abaixo. «O clube desistiu da transferência do jogador que tentou alterar os termos previamente acordados e fez pedidos inaceitáveis», alegou o emblema da Turquia em comunicado.