O nome de Erling Haaland tem sido um dos mais repetidos nas últimas janelas de transferência e isso não é diferente nesta que se prolonga até ao final de janeiro.

O avançado norueguês do Borussia Dortmund tem sido apontado ao Real Madrid e Barcelona, em Espanha, além do Manchester City, em Inglaterra.

Ciente do interesse que o jogador de 21 anos desperta entre os maiores clubes do mundo, os responsáveis do clube alemão garantem, contudo, que não há qualquer hipótese de Haaland deixar o Dortmund neste mercado de Inverno.

«Impossível. Isso está completamente fora de questão. Quem abdicaria de um dos melhores avançados da Europa no mercado de inverno sem precisar de o fazer? O Borussia continua em três competições e queremos lutar por elas com a melhor equipa possível. Vendê-lo no verão? Claro que será difícil segurá-lo, mas vamos tentar fazê-lo», assegurou Hans-Joachim Watzke.