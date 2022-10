Unai Emery rescindiu unilateralmente o contrato que o ligava ao Villarreal e foi confirmado como novo treinador do Aston Villa, sucedendo a Steven Gerrard.

Em comunicado, o Villarreal - clube onde Emery estava desde 2020/21 - informa que o técnico comunicou à direção a decisão de rescindir de forma unilateral o contrato. «O técnico basco fará na terça-feira uma conferência de imprensa de despedida dos adeptos exclusiva para os meios de comunicação na cidade desportiva», refere ainda o clube do «submarino amarelo».

Em pouco mais de duas épocas à frente do Villarreal, Emery levou o clube à conquista da Liga Europa em 2020/21 e na época passada a participação na Liga dos Campeões terminou apenas nas meias-finais.

Nesta temporada, o emblema espanhol segue no 7.º lugar do campeonato e soma quatro vitórias em quatro jogos na fase de grupos da Liga Europa.

Pouco depois do anúncio do término do vínculo por parte do Villarreal, o Aston Villa confirmou a chegada de Emery. O técnico de 50 anos terá a segunda experiência à frente de uma equipa da Premier League, depois de ter passado pelo Arsenal entre o verão de 2018 e novembro de 2019, quando foi despedido por maus resultados.

O Aston Villa está no 14.º lugar da Liga inglesa.