O presidente do Grémio de Porto Alegre confirmou nesta sexta-feira a existência de negociações com o avançado Luis Suárez, mas revelou que não será fácil o clube brasileiro conseguir contratar o uruguaio.

«É muito difícil. Se se estendeu de ontem [quinta-feira] para hoje é porque houve uma melhoria, mas é algo muito difícil. Não depende só dele [Suárez] e do Grêmio. A operação financeira é complexa, leva tempo e tem várias partes», explicou.

Segundo escreve o Globoesporte, a operação para a contratação de Suárez passaria pelo compromisso de o Grémio pagar cerca de um terço do salário do ex-At. Madrid, Barcelona e Liverpool, ficando o restante valor como responsabilidade de várias empresas parceiras que iriam explorar os direitos de imagem do jogador.

De referir que na segunda metade de 2022 Luis Suaréz jogou no Nacional de Montevideu, clube pelo qual marcou oito golos em 16 jogos.