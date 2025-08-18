Sébastien Haller assinou um contrato de uma época com o Utrecht, depois de terminar a ligação contratual ao Borussia Dortmund.

O avançado de 31 anos esteve cedido ao clube neerlandês na segunda metade da temporada passada, durante a qual participou em 18 jogos, tendo marcado seis golos e feito uma assistência na fantástica campanha do clube que culminou num quarto lugar final na Eredivisie.

O jogador internacional pela Costa do Marfim em 27 ocasiões foi contratado pelo Borussia Dortmund ao Ajax em 2022 por 31 milhões de euros, depois de grandes exibições no clube de Amesterdão, nas quais se realça o «poker» feito ao Sporting no Estádio José Alvalade para a Liga dos Campeões na época 2021/2022.

Pelo clube alemão, realizou apenas 41 jogos, tendo somado 12 golos e seis assistências, depois de ter superado a luta contra um cancro testicular diagnosticado duas semanas após a assinatura de contrato.

Na primeira metade da última época foi emprestado pelo Borussia Dortmund ao Leganés e na segunda metade ao Utrecht.

Em declarações aos meios oficiais do Utrecht, Haller mostrou-se muito feliz por estar de volta ao clube. «Houve interesse de outros clubes neste verão, mas para mim havia apenas um cenário ideal e esse era o Utrecht. Construímos algo bonito na época passada e quero fazer parte disso durante mais tempo», afirmou. «O Utrecht é um bom lugar para mim, assim como os Países Baixos. Posso trazer a minha família de volta a um lugar que eles conhecem. Isso traz-me paz e é crucial para mim. Houve alguns desafios, mas no final os dois clubes cooperaram bem. Sou muito grato por isso», acrescentou.

Ao longo da carreira, Sébastien Haller conta com passagens por diversos clubes, destacando-se as passagens por Auxerre, Frankfurt, West Ham, Ajax, Borussia Dortmund e Leganés.