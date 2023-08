O Paris Saint-Germain anunciou a transferência em definitivo de Abdou Diallo para o Al-Arabi Sports Club.

O Al-Arabi, segundo classificado da Liga do Qatar na última época, é detido por Tamin Bin Fahad Al Thani, um dos filhos de Tamin Bin Hamad Al Thani, Emir do Qatar (no quadro da esquerda da foto de capa) que é dono do PSG.

Internacional pelo Senegal, Abdou Diallo participou pela seleção africana no Mundial 2022, precisamente no Qatar.

Abdou Diallo, de 27 anos, assinou por três temporadas com mais uma de opção.