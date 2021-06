O Flamengo e o Marselha anunciaram ter chegado a um entendimento para a transferência de Gerson para o emblema francês.

O médio brasileiro, ex-jogador de Jorge Jesus, está assim prestes a regressar à Europa, onde esteve entre 2016 e 2019, duas épocas na Roma e uma última na Fiorentina por empréstimo.

Os clubes não avançam com os valores envolvidos no negócio, mas o globoesporte dá conta de uma verba a rondar os 25 milhões de euros com mais €5M mediante o cumprimento de objetivos determinados.

Recorde-se que no verão de 2020, aquando do regresso de Jorge Jesus ao Benfica, chegou a ser noticiado que os encarnados estavam interessados em Gerson e também noutros jogadores do Flamengo. «Os jogadores estão cá, continuam aqui, têm contrato. Esses três jogadores (Bruno Henrique, Gerson e ainda Arrascaeta), têm cláusulas de rescisão de 40, 50 milhões de euros. Vamos estar à mesa para discutir, mas até agora não há nada. Lá em Portugal estão animados para levar os jogadores», afirmou em setembro Marcos Braz, vice-presidente do emblema carioca.