Nuno Tavares já foi oficialiado, através de um vídeo nas redes sociais, como jogador do Marselha.

O lateral esquerdo assinou este sábado um contrato até final da época com o clube francês, depois de cumpridas todas as formalidades para concluir a transferência por empréstimo do Arsenal, sem opção de compra, como o Maisfutebol já tinha adiantado.

Nuno Tavares, recorde-se, chegou na sexta-feira a Marselha, na companhia do agente José Gamito.

O lateral esquerdo de 22 anos vai tentar na Liga Francesa ter mais minutos de jogo e continuar a crescer, isto apesar de não ter feito uma má época de estreia no Arsenal: cumpriu um total de 28 jogos, 17 dos quais como titular.