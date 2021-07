Valentin Rosier já afirmou não querer voltar ao Sporting e os leões trabalham na colocação do jogador francês de 24 anos, que deverá passar por uma transferência a título definitivo.

Nas últimas semana surgiram notícias sobre uma alegada disputa entre os rivais Galatasaray e Besiktas por Rosier. O jogador, que representou as «águias negras» na última temporada, apressou-se a partilhar, nas redes sociais, o próprio desejo. «Sou um filho do Besiktas», disparou já depois de ter dito que tinha o objetivo de continuar no Besiktas ou rumar a outro clube europeu que lhe desse a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões.

A mensagem («filho do Besiktas») acabou por gerar ondas de choque no Galatasaray e nem o facto de a ter apagado atenuou o impacto da publicação, sobretudo do lado do rival. «O Rosier já não está na nossa agenda. Não estamos interessados num jogador que diz que é do Besiktas», disparou de forma contundente o presidente deste clube, Burak Elmas.