O jogador do Manchester City, Oleksandr Zinchenko, está prestes a tornar-se no mais recente reforço do Arsenal.

Pep Guardiola, treinador dos citizens, confirmou, em conferencia de imprensa, a saída do lateral ucraniano, que até já se despediu dos companheiros de equipa.

«Zinchenko, Gabriel Jesus e Sterling [saiu para o Chelsea] tiveram um enorme impacto no clube, foram jogadores excecionais, e agora seguem em frente. O Arsenal e o Chelsea são grandes clubes, espero que também tenham sucesso lá. No caso do Oleks [Zinchenko] foi possível dizer adeus a sério. Não foi o caso com o Gabriel e o Raheem, mas com ele foi possível ter um jantar e dizer adeus», confidenciou o técnico de 51 anos.

Formado no Shakhtar Donetsk, Zinchenko chegou ao Manchester City na temporada 2016/17 e prepara-se agora para ser orientado no Arsenal por Mikel Arteta, que foi adjunto de Guardiola nos citizens.

Veja o vídeo em Pep Guardiola confirma a saída de Zinchenko: