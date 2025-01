Pep Guardiola confirmou que Kyle Walker está prestes a deixar o Manchester City.

«Ele gostava de experimentar outro país nos últimos anos de carreira, por muitas razões. E, por isso, eu prefiro pôr a jogar quem tem a cabeça aqui», disse o treinador dos citizens após o jogo da Taça de Inglaterra com o modesto Salford City, no qual Walker não foi opção.

Guardiola realçou a importância do internacional inglês no sucesso do Man City nos últimos anos e disse até ter travado uma saída. «Há dois anos o Bayern quis o Kyle Walker, mas a oferta não foi suficientemente boa e eu e o clube dissemos-lhe o quão importante ele era», referiu.

Kyle Walker chegou ao Manchester City em 2017 proveniente do Tottenham. Aos 34 anos, fez toda a carreira em Inglaterra.