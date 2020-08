O advogado de Zé Luís, José Fouto, assumiu nesta segunda-feira que o Besiktas está interessado na contratação do avançado do FC Porto.

«O Besiktas está interessado no Zé Luís, mas não é o único clube interessado nele. Há outros clubes europeus atentos ao jogador, que também tem ofertas da Ásia», começou por dizer.

Em declarações a um programa radiofónico turco, na Radyospor, o advogado do cabo-verdiano assumiu mesmo que já se encontrou com responsáveis do clube turco.

«Já me encontrei com responsáveis do Besiktas, mas o negócio não avançou porque o jogador dá prioridade a continuar no FC Porto. Mas se a administração do FC Porto não o quiser manter, aí ele escutará propostas», disse ainda, detalhando a conversa que teve com o Besiktas.

«O clube perguntou apenas as condições», acrescentou.