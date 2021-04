James Rodríguez confessou que o Real Madrid barrou-lhe uma transferência para o Atlético Madrid no verão de 2019, quando terminou um empréstimo de dois anos ao Bayern Munique.

«Quando decidi sair do Bayern Munique já tinha algo com outro clube, estava praticamente fechado. Já posso dizer qual era o clube: era o Atlético Madrid. Já tinha falado com Simeone, que me disse que era um jogador super importante e que ia poder jogar com ele e que tinha visto que eu trabalhava bem. Eu disse-lhe que estava pronto. O Real não quis deixar-me sair. Porque era para o Atlético? Talvez, mas há que perguntar a Florentino Pérez», disse o ex-jogador do FC Porto em entrevista à ESPN.

James Rodríguez acabou por fazer mais uma época no Real Madrid, mas sem conseguir impor-se verdadeiramente. «Eu sabia que não ia jogar muito om Zidane. Foi um ano que não foi bom. Agora que estou no Everton quero demonstrar que estou intacto», afirmou.

Na equipa inglesa, o internacional colombiano reencontrou Carlo Ancelotti, treinador que o orientou em 2014/15, a primeira época (e a melhor) época de James no Real Madrid, e também em 2017 no Bayern Munique. «Se não estivesse aqui o Carlo, eu não teria vindo, digo-o com o coração. Foi por ele que eu vim. També comecei a conhecer o clube, as pessoas que cá trabalham, o que querem, e vi que é bom», rematou.

Pelo Everton, James soma 21 jogos, cinco golos e três assistências nesta temporada.