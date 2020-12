Gines Carvajal, empresário do ex-sportinguista Jesé Rodríguez, garantiu nesta segunda-feira que o jogador que no ano passado jogou no Sporting por empréstimo do Paris Saint-Germain tem vários clubes interessados.

«Estamos a negociar com vários clubes. Um deles é da MLS porque jogar nos Estados Unidos da América também é uma opção para ele. Estou a falar com clubes espanhóis e de mais um país europeu», disse o empresário ao AS.

Recorde-se que Jesé rescindiu com o PSG no início de dezembro.