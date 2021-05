A Juventus anunciou que chegou a acordo com o Grêmio de Porto Alegre para o empréstimo de Douglas Costa.

O extremo internacional brasileiro, de 30 anos, será assim emprestado pela segunda época consecutiva, depois da cedência ao Bayern Munique na presente temporada.

Esta sexta-feira, o Bayern Munique comunicou a saída de Douglas Costa no mesmo comunicado no qual informou que não ia exercer a opção de compra por Tiago Dantas.

Douglas Costa vai jogar no Grêmio até junho de 2022, regressando assim ao clube no qual emergiu para o futebol e de onde saiu em 2009 para a Europa, na altura para jogar nos ucranianos do Shakhtar Donetsk.