O Hajduk Split anunciou o regresso de Nikola Kalinic, que havia deixado o clube croata no final da época passada por opção própria. O que torna este regresso ainda mais insólito é o valor do salário: o avançado vai receber... um euro por mês.

«Em termos financeiros, este foi o negócio mais fácil nos meus três anos no Hajduk. Kalinic vai receber um euro por mês. Ele quer ajudar o Hajduk a ser campeão, essa é a única razão pela qual voltou», revelou Mindaugas Nikoličius, diretor desportivo do clube.

O avançado croata volta assim ao clube onde foi formado, depois de ter vestido várias camisolas ao longo da carreira, como a do Blackburn, do Dnipro, da Fiorentina, do AC Milan, do Atlético Madrid, da AS Roma e do Verona.

Nesta época, o Hajduk Split encontra-se em primeiro lugar do campeonato, com 41 pontos, mais seis que o Rijeka, segundo classificado.