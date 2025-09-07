Transferências
Há 9 min
Kimpembe deixa PSG e ruma à Liga do Qatar
Defesa internacional francês vai jogar no Qatar SC
Defesa internacional francês vai jogar no Qatar SC
O Paris Saint-Germain anunciou a saída de Presnel Kimpembe do clube.
O defesa-central internacional por França, campeão do Mundo em 2018, vai jogar no Qatar SC.
Kimpembe, de 30 anos, fez toda a carreira no PSG, que capitaneou nos últimos anos. Em fevereiro de 2023 lesionou-se com gravidade num tendão de Aquiles e esteve quase dois anos sem competir.
O Qatar é detido pela família real do Qatar. O presidente é sobrinho do Emir do Qatar, que encabeça o fundo detentor do Paris Saint-Germain.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS