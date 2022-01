O Barcelona arrancou a presente temporada afetado por fortes constrangimentos financeiros que não só contribuíram para a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, como dificultaram a inscrição de novos jogadores e inviabilizaram as contratações de outros.

O emblema catalão ainda passa por dificultades, mas o presidente arrancou 2022 com uma mensagem de esperança para a afición culé e um aviso para a concorrência à margem da apresentação do reforço Ferran Torres.

«Continuamos a ser uma referência no mercado futebolístico. Estamos de volta e com vontade de fazer as coisas muito bem. Ferran é a prova disso. Um jogador da sua categoria mostrar toda esta vontade de vir para o Barça significa que o ressurgimento é uma realidade. Todo o mundo pode preparar-se: estamos de volta!», disse Joan Laporta.

O dirigente blaugrana foi ainda questionado acerca do alegado interesse do clube na contratação de Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund que, ainda assim, tem sido mais apontado ao Real Madrid. «Permita-me que não fale de jogadores, porque isso não nos beneficia. Fazê-lo inflaciona o valor. Estamos a trabalhar para reforçar as posições que queremos reforçar. Não vou falar de jogadores em concreto. O Barça é uma referência e todos os jogadores olham para este clube como referência», apontou antes de rematar. «Em breve veremos o ressurgimento desportivo e económico.»