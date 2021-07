O Leipzig autorizou Dayot Upamecano a juntar-se já esta segunda-feira aos trabalhos no Bayern Munique.

Recorde-se que o defesa-central francês acertou a transferência para os bávaros em fevereiro passado, mas o último dia de contrato com o (agora) ex-clube seria a 14 de julho de 2021.

Queria isto dizer que Upamecano só seria formalmente jogador do Bayern a partir de 15 de julho. E das três, uma: ou Upamecano teria de esperar e prolongar as férias mais alguns dias, ou apresentar-se-ia ainda no Leipzig, ou os clubes chegavam a um entendimento de cavalheiros.

E o campeão e o vice-campeão da Alemanha chegaram a um entendimento para a ida imediata do jogador para o novo clube, situação que lhe permite apresentar-se já para realizar exames médicos e testes físicos, bem como começar a treinar com os novos companheiros.

Upamecano assinou pelo Bayern Munique um contrato válido para as próximas cinco temporadas. O gigante da Baviera pagou ao Leipzig mais de 40 milhões de euros pelo passe do defesa de 22 anos.