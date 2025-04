Muito se especulava sobre uma eventual cláusula no contrato de Xabi Alonso com o Bayer Leverkusen que permitisse a saída do treinador para algum dos seus antigos clubes. Agora chegou a confirmação, através de um dirigente do Bayer Leverkusen.

Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen, marcou presença numa gala dos Prémios Laureus em Madrid, nesta segunda-feira, e disse de viva voz que existe um «acordo de cavalheiros» com o treinador.

«Temos um acordo de cavalheiros segundo o qual, se aparecer uma equipa onde ele tenha jogado, sentar-nos-emos para conversar e não colocaremos obstáculos. Ele jogou no Bayern Munique, no Liverpool, no Real Madrid e na Real Sociedad. Talvez a Real Sociedad venha», brincou.

«A decisão tem de ser tomada nas próximas três ou quatro semanas, não podemos esperar até ao final da época. Saberemos antes do final da época», acrescentou Carro.

«Estou tranquilo porque a nossa relação com Xabi Alonso é muito boa. Estamos conscientes de que no futebol pode haver situações em que há mudanças num clube que afetam outros. A realidade é que estamos a preparar a próxima época com ele», afirmou o dirigente espanhol.

Xabi Alonso tem sido associado ao Real Madrid, onde é visto como uma hipótese para suplantar uma eventual saída de Carlo Ancelotti.