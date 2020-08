O Lokomotiv Moscovo anunciou neste domingo ter chegado a acordo com a Atalanta para a transferência do avançado internacional russo, Aleksey Miranchuk.

O jogador de 24 anos terá ainda de realizar os habituais exames médicos para que seja oficialiazada a mudança para Itália, que significará a primeira experiência de Miranchuk fora da Rússia.

🚨Lokomotiv and @Atalanta_BC have reached an agreement in principle over the transfer of Aleksey Miranchuk!



The transfer will take place when Aleksey undergoes medical examinations.#FCLM pic.twitter.com/oFcMUxdNrW