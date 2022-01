O colombiano Luis Díaz, que foi oficializado como reforço do Liverpool neste domingo, utilizou as redes sociais para se despedir do FC Porto, clube que representou nas últimas três épocas.

«FC Porto, és eterno para mim. Obrigado, FC Porto. Levo as melhores memórias de um Dragão repleto. O Som, a emoção, o carinho, o apoio incondicional, são sensações únicas que recordarei para sempre! Levo-vos no meu coração azul e branco», escreveu o colombiano.