Vários treinadores têm-se perfilado já como candidatos à sucessão de Erik Ten Hag, cujo despedimento do Manchester United foi comunicado esta segunda-feira.

Xavi Hernández, sem clube desde que deixou o Barcelona no final da época passada, tem sido um dos nomes mais falados. Se na semana passada surgiram notícias de que a direção do Man United estaria em conversações com a entourage do treinador através de emissários, há agora uma fotografia publicada pela esposa do treinador espanhol que adensa os rumores.

Neste domingo, dia da derrota dos Red Devils com o West Ham, Núria Cunillera publicou no Instagram uma fotografia na qual o filho de Xavi surge ao lado do pai com uma camisola do... Manchester United.

Coincidência?