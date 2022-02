Os clubes de futebol gastaram neste mercado de inverno, e só no que diz respeito a transferências internacionais, mais de 900 milhões de euros, aproximando-se, segundo um relatório da FIFA, dos valores anteriores ao eclodir da pandemia da covid-19, em março de 2020.

Após um ano marcado pela contenção e no qual se registaram consideráveis quebras de receitas nos clubes, nesta janela de mercado verificou-se um aumento de 74,7 por cento comparativamente com janeiro de 2021.

Inglaterra foi o país onde se gastou mais dinheiro, com 306 milhões de euros. Em segundo lugar, mas a uma distância considerável, surge a França, com 66 milhões de euros, tendo sido também o país onde mais dinheiro entrou através de transações de jogadores: 86,9 milhões de euros, menos 8 milhões do que em Inglaterra (€95,1M).

Portugal fecha o pódio dos países que mais faturaram com transferências, com 82,6 milhões de euros. Para isso em muito contribuiu a venda de Luis Díaz do FC Porto ao Liverpool por €45M mais €15M em variáveis.

No que diz respeito ao número de transações, Portugal foi o sétimo maior exportador, com 96 saídas. O Brasil foi o maior, com um total de 176.