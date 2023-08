A pouco mais de 48 horas do fecho do mercado nos principais campeonatos da Europa, intensificam-se os negócios.

João Félix deseja o Barcelona e o Barça deseja-o, mas o enlace estará dependente da saída de Ansu Fati, o que permitiria libertar massa salarial para desbloquear a transferência do avançado português que se tornou persona non grata no Atlético Madrid.

Mehdi Taremi continua a ser apontado ao Milan, que ainda não desistiu de convencer o FC Porto a abrir mão do melhor marcador da época passada e Julian Draxler, ex-Benfica, está a ser apontado Crystal Palace de John Textor, empresário norte-americano que em tempos quis entrar no capital social da SAD dos encarnados.

Mas há mais! A forçar a saída do Wolverhampton para o Manchester City, Matheus Nunes decidiu não treinar e o mesmo se passa com Randal Kolo Muani, que faltou nesta quarta-feira aos trabalhos no Eintracht Frankfurt enquanto espera que o clube alemão ceda nas negociações com o Paris Saint-Germain.

