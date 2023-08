A seis dias do fecho do mercado de transferências, o mercado parece cada vez mais agitado, com vários assuntos por resolver.

Um dos jogadores de quem muito se tem falado é Romelu Lukaku, avançado belga que não entra nas contas de Mauricio Pochettino no Chelsea e que já foi apontado a vários clubes.

O último a entrar na corrida, segundo a imprensa italiana, foi a Roma que tem um argumento de peso: José Mourinho.

O treinador português que já trabalhou com o avançado belga no Chelsea e no Manchester United pretende voltar a contar com o jogador que na última época marcou 14 golos em 37 jogos no Inter Milão.

Em Inglaterra é também notícia a possibilidade de Nuno Tavares rumar ao Aston Villa. Unai Emery pretendia contratar o ex-Sporting Marcus Acuña, mas a recente lesão do argentino fez o clube virar-se para o jogador português do Arsenal.

Há também notícias sobre o possível destino do ex-Benfica Draxler ou sobre o novo guarda-redes para o Chelsea.

Tudo para acompanhar na cronologia dedicada pelo Maisfutebol ao mercado de transferências.