Na Turquia, o Fanatik dá conta do interesse de Fernando Santos em contratar William Carvalho para o Besiktas. O médio ex-Sporting foi campeão europeu em 2016 com o técnico português, que o levou a todas as competições de seleções que disputou quando foi selecionador nacional.

Destaque ainda para a situação de Gonçalo Ramos em Paris. Escreve o L'Équipe que os responsáveis do PSG, incluindo Luis Enrique, entendem que o avançado ex-Benfica tem estado aquém das expectativas.

Meio ano depois de ter trocado o Liverpool pelo Al Ettifaq, da Arábia Saudita, Jordan Henderson está prestes a formalizar a rescisão com o emblema treinado por Steven Gerrard e a voltar à Europa: o Ajax é o destino apontado pela generalidade da imprensa desportiva.

Em Inglaterra intensifica-se a hipótese Chelsea para Karim Benzema, aparentemente em rota de colisão com o Al Ittihad. Diz o Daily Express que os Blues têm três alvos para o ataque, sendo que todos eles chegaram à Arábia Saudita no verão passado: além de Benzema, Roberto Firmino e Aleksandar Mitrovic, goleador sérvio do Al Hilal de Jorge Jesus.

Ainda por Terras de Sua Majestade, Gyökeres, avançado do Sporting, continua a ser tema de conversa, mas com muita informação contraditória: se há quem diga (Sun) que o Chelsea fez uma proposta pelo avançado dos leões, há quem escreva (Evening Standard) que os londrinos não estão no mercado pelo sueco. Pelo menos em janeiro.

