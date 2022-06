O Milan está muito próximo de garantir Renato Sanches.

Nesta altura as negociações ainda decorrem, mas estão a ser facilitadas pelo facto do proprietário do Milan, os norte-americanos da Elliott Management, terem uma participação muito importante no Lille.

Segundo foi possível saber, as negociações ainda não estão fechadas, mas estão muito adiantadas, devendo o negócio fazer-se em torno de 18 milhões de euros, um valor influenciado pelo facto de Renato Sanches entrar em breve no último ano de contrato.