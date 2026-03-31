O Milan anunciou a contratação de Andrej Kostic ao Partizan de Belgrado.

O jovem avançado de 19 anos (nascido em 2007) chega aos rossoneri já com o estatuto de internacional A por Montenegro. Nesta temporada deixou o FK Buducnost, do país natal, para reforçar o Partizan, onde leva 11 golos, dez no campeonato da Sérvia.

Em comunicado, o Partizan detalhou que o valor da transferência pode chegar aos 8 milhões de euros: 3,5 milhões pagos imediatamente aos quais poderão acrescer 4,5 milhões em bónus.

Andrej Kostic muda-se para Itália a partir de 1 de julho de 2026 e vai integrar o projeto «Milan Futuro», dedicado ao desenvolvimento de jovens talentos.

