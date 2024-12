Junior Pedroso, agente de Antony, jogador do Manchester United de Ruben Amorim, revelou que o extremo brasileiro tem sido bastante sondado para uma possível transferência do atleta em janeiro.

«Muitos clubes abordaram-nos para a transferência do Antony em janeiro. Esses clubes quiseram perceber a situação do Antony, por isso posso confirmar que há um interesse concreto», declarou o agente ao portal britânico GiveMeSport.

No entanto, de acordo com o próprio, nunca foi comunicada pelo clube uma vontade de transferir o jogador que custou 95 milhões aos ingleses em 2022.

«Para ser justo, o Manchester United nunca manifestou qualquer interesse em vender ou emprestar o Antony. Nunca recebemos este tipo de comunicação até à data. A direção do Manchester United nunca nos disse que queria que o Antony saísse, apesar dos relatos que vemos por aí sobre o nosso cliente», afirmou.

Neste momento, a posição do jogador sobre essas abordagens está diretamente baseada no que o Man United e Ruben Amorim decidirem fazer nas próximas semanas, confirma o seu agente Pedroso: «Posso dizer que o futuro do Antony está muito ligado aos interesses do Manchester United. Se o clube achar que é uma boa ideia emprestar o Antony em janeiro para que ele possa ter mais minutos e recuperar a confiança, trabalharemos em conjunto nessa opção. Caso contrário, Antony está a trabalhar arduamente para recuperar o seu lugar e mostrar as suas melhores capacidades sob o comando do novo treinador Ruben Amorim.»

Antony, que trocou o Ajax pelo Manchester United há duas épocas, soma apenas 12 golos e cinco assistências em 92 jogos realizados pelo emblema inglês. Desde a chegada de Ruben Amorim foi titular em apenas dois jogos.