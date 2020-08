Na iminência de reforçar o Sporting, Zouhair Feddal não esteve presente no primeiro dia da pré-temporada do Betis.

O central estava na lista divulgada pelo clube para a pré-temporada, mas acabou por não estar no arranque da época do plantel treinado por Manuel Pellegrini, com a devida autorização do Betis, segundo a imprensa espanhola.