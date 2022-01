O Newcastle anunciou a contratação de Bruno Guimarães, médio brasileiro que em tempos esteve nas cogitações do Benfica.

O internacional canarinho chega ao emblema da Premier League proveniente do Lyon, onde estava desde janeiro de 2020.

Em comunicado, o Lyon detalhou os moldes da transferência: fez-se por 42,1 milhões de euros, mas poderá ascender a 50,1 milhões de euros caso os Magpies atinjam a permanência no principal escalão do futebol inglês. Este objetivo valerá aos gauleses um encaixe de 8 milhões de euros.

Além disso, o Lyon garante 20 por cento de uma eventual futura mais-valia com uma transferência, tendo também de entregar ao anterior clube - o Athletico Paranaense - 20 por cento do montante arrecadado com este negócio do médio de 24 anos.

Bruno Guimarães é a terceira contratação do Newcastle neste mercado de inverno, depois de Kieran Trippier (Atlético Madrid) e de Chris Woodl, que atuava no Burnley.

O Newcastle é nesta altura 18.º e antepenúltimo classificado da Liga inglesa com 15 pontos em 21 jornadas.