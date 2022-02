Jesse Marsch é o novo treinador do Leeds, anunciou o clube inglês um dia depois de ter anunciado a demissão de Marcelo Bielsa.

O treinador norte-americano (segundo a contar da direita na foto) assinou um contrato válido até ao verão de 2025.

Jesse Marsch, de 48 anos, estava sem treinar desde que foi demitido do comando técnico do Leipzig em dezembro de 2021. Antes disso, passou pelo comando técnico dos austríacos do Salzburgo (2019 a 2021) - onde conquistou dois campeonatos e duas taças da Áustria - pelos norte-americanos do NY York Red Bulls (2015 a 2018) e pelos canadianos do CF Montréal (2012).

O Leeds está no 16.º lugar da Liga inglesa com 23 pontos, apenas dois (lugares e pontos) acima da zona de despromoção ao Championship. Os Whites levam quatro derrotas seguidas e há mais de um mês que não vencem qualquer jogo.