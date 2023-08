O Nottingham Forest avançou com uma proposta para a contratação de Nuno Tavares.

Segundo foi possível saber, o Forest formalizou uma proposta de empréstimo com opção de compra, a qual ainda não teve uma resposta do Arsenal. Independentemente disso, as perspetivas da partes é que o negócio se faça nos próximos tempos.

Nuno Tavares já está também, de resto, em conversações com o Nottingham, para discutir os termos pessoais do contrato com o clube.

Recorde-se que Nuno Tavares foi contrato pelo Arsenal no verão de 2021, junto do Benfica, tendo na primeira temporada realizado 28 jogos nos Gunners, marcando um golo e efetuando duas assistências. Na época passada foi cedido ao Marselha, clube no qual somou 39 jogos e seis golos.