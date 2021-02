O último dia de mercado ainda agora começou e há uma série de rumores que caem por terra, apenas com uma frase de Giuseppe Marotta, CEO do Inter Milão.

«Não vamos vender nem comprar qualquer jogador neste dia. O Christian Eriksen fica no Inter e o acordo para a troca de Dzeko [da Roma] com Alexis Sánchez [do inter Milão] caiu», disse o responsável italiano, citado pela Sky.

Isso significa que Mourinho não deve receber o médio dinamarquês, Paulo Fonseca não vai contar com o avançado chileno, além de uma possível mudança de Ivan Perisic para o Everton também cair por terra.