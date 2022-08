O Newcastle, clube que disputa a Liga Inglesa, anunciou esta sexta-feira a contratação do sueco Alexander Isak.

O avançado de 22 anos chega ao emblema inglês proveniente da Real Sociedad, da Liga Espanhola.

Isak revelou que está entusiasmado com o novo desafio em Inglaterra.

«Estou muito feliz por estar aqui. O Newcastle é um clube histórico com fãs incríveis», revelou o internacional sueco, em declarações ao canais de comunicação do emblema inglês.

Os dois clubes não revelaram o valor da transferência de Alexander Isak, mas a imprensa britânica avança que o negócio rondou os 65 milhões de euros, fazendo de Isak a contratação mais cara da história do Newcastle.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.



Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️