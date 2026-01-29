OFICIAL: Alverca vende Alex Amorim e faz a maior venda da história do clube
Genova pagou 8 milhões de euros e o negócio pode chegar aos €10M. Em 2001, Pedro Mantorras foi vendido ao Benfica por 1 milhão de contos, à data 5 milhões de euros
Alex Amorim deixou o Alverca e é reforço dos italianos do Genova em definitivo.
Segundo informações veiculadas nos últimos dias e confirmadas pelo Maisfutebol, o emblema italiano pagou 8 milhões de euros num negócio que pode atingir ainda os €10M em função de objetivos.
Em termos globais, trata-se da maior venda da história da SAD do emblema ribatejano, que no verão passado pagou ao Fortaleza cerca de 300 mil euros pelo passe do jogador. No entanto, a receita da transferência será parcialmente dividida com o clube brasileiro, que terá direito a 30 por cento do valor do negócio (cerca de €2,4M).
Recorde-se que no verão de 2001, ainda no tempo dos escudos, o Alverca vendeu Pedro Mantorras ao Benfica por 1 milhão de contos, à data cerca de 5 milhões de euros (a moeda única entraria em circulação em 2002). Os ribatejanos ficaram ainda com direito a 50 por cento de uma futura venda que nunca acabou por acontecer.
Alex Amorim afirmou-se nos primeiros seis meses da época como um dos pilares da equipa de Custódio, que ocupa um tranquilo 10.º lugar na tabela com 23 pontos: foi titular em todos os jogos da Liga e marcou dois golos, tendo motivado a cobiça de vários clubes, entre eles o Sporting.