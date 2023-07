O Milan chegou a acordo com o Besiktas para a transferência a título definitivo de Ante Rebic.

O clube turco anunciou que vai pagar ao extremo internacional croata 2,5 milhões de euros por cada uma das duas épocas de contrato e uma verba adicional que pode chegar aos 10 mil euros por jogo, dependendo do tempo de utilização. Ante Rebic, de 29 anos, recebeu ainda 280 mil euros de prémio de assinatura.

Vice-campeão do Mundo em 2018 e terceiro classificado no Mundial do Qatar pela Croácia, Rebic estava no Milan há quatro temporadas.