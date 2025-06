A lenda de Antoine Griezmann no Atlético Madrid vai continuar. O avançado acabava contrato com o clube espanhol no verão de 2026 e renovou por mais uma temporada, até 2027.

O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira. O 'menino bonito' de Diego Simeone parte para a décima temporada com o símbolo do Atlético Madrid ao peito, em duas passagens.

É o melhor marcador da história dos «Colchoneros» com 197 golos no currículo, ultrapassando os 173 do mítico Luis Aragonés. É também o oitavo jogador que mais vezes vestiu esta camisolas, com 442 jogos oficiais.

Griezmann, de 34 anos, participou em 53 jogos na temporada passada, contribuindo para 25 golos - 16 para si e nove assistências.

